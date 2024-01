Vortragsreihe im Bildungszentrum in Kirkel Neue Abenteuerreisen gibt’s schon im Januar

Der Jahresanfang eignet sich nicht nur für gute Vorsätze, sondern auch für Reisepläne. Zumindest in Gedanken lassen sich da viele Ziele schon einmal ansteuern. Wer es ein bisschen konkreter haben möchte, der ist bei den Freunden des Saarbrücker Abenteuermuseums gut aufgehoben. Die wollen nämlich die Ideen des 2004 verstorbenen Weltenbummlers Heinz Rox Schulz weitertragen. Er hat sich bekanntlich zeit seines Lebens für Völkerfreundschaft und Verständigung eingesetzt. Und so kann man sich auch in Form von Bildervorträgen, gehalten von Globetrottern und Individualreisenden, zum Beispiel im Bildungszentrum Kirkel auf Reisen begeben - oder sich eben inspirieren lassen, welche Gegenden der Welt man gerne einmal live erkunden würde. Hier ist also über die Jahre eine gute Kooperation zwischen Bildungszentrum und den Freunden des Abenteuermuseums entstanden.