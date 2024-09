Geschlechtsspezifische Biologie und Medizin Einblicke in die geschlechtsspezifische Biologie und Medizin

In seinem Vortrag ging der Referent auch darauf ein, dass das Thema der geschlechtsspezifischen Medizin in Zukunft immer mehr in den Fokus rücken wird. So zeigte er auf, wie unterschiedlich die Leitsymptome für einen Herzinfarkt bei Männern und Frauen sind. Während sich beispielsweise bei Männern ein Herzinfarkt durch einen Schmerz im Brustbereich äußert, sind die Symptome bei Frauen dagegen diffuser und können sich in Atemnot, Schwäche, Magenverstimmung und körperlichen Erschöpfungszuständen zeigen und bis zu einem Monat vor dem Herzinfarkt auftreten. Informationen wie diese seien wichtig, um Leben zu retten. Denn mit einem EKG könnten eventuelle Herzrhythmusstörungen festgestellt und anschließend gegengesteuert werden, so Kirchhoff.