Interessante Reise durch die Bergwelt Vortrag in der Gustavsburg entführt die Besucher nach Nepal

Ausdrucksstarke Bilder gewaltiger Berglandschaften wechseln mit kulturellen Motiven und Menschen unterwegs. Der Weg führt durch eine beeindruckende Kulturlandschaft, vorbei an Main Mauern, zu alten buddhistischen Klöstern, bis hinauf nach Mu Gompa auf fast 4000 Metern Seehöhe. Der Ganesh- und Shringi-Himal bilden eine einzigartige Kulisse. Zum Auftakt führt eine abenteuerliche Fahrt, zum Teil über Pisten mit Offroad-Charakter in die Region Gorkha. Dann geht es durch das Buri-Gandaki Tal, auf der Route zum Manaslu bis zum Abzweig ins Tsum Valley. Durch eine zunächst enge Schlucht geht es hinauf in ein weites Hochtal. Der Vortrag wird mit Reiserlebnissen und Anekdoten live kommentiert. Natürlich verrät Klaus Hessenauer auch, warum das Tsum Valley das glückliche Tal genannt wird. Erfahrungen und Reflektionen der Reise hat er in einem Buch mit gleichnamigen Titel zusammengefasst: „Unterwegs Tsum Glück Trekking im Tsum Valley“ ist ein persönlicher Reise- und Erlebnisbericht, heißt es in der Ankündigung weiter.