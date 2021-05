Familienhilfezentrum Bexbach bietet Online-Vortrag : Stressmanagement im Alltag für Eltern

Stressiger Alltag: Eine Frau sitzt im Homeoffice an ihrem Laptop und telefoniert, während ihr Kind neben ihr in einem Kinderstuhl am Tisch sitzt. Foto: dpa/Christian Beutler

Bexbach Das Familienhilfezentrum Bexbach bietet am Mittwoch, 19. Mai, 18 Uhr, einen Online-Vortrag zum Thema „Stressmanagement für Eltern“ an. Mit Kindern den Alltag zu managen, ist nicht leicht. Mit dem Baby spielen, es füttern und wickeln, mit den älteren Kindern Hausaufgaben machen, kochen und den Haushalt bewerkstelligen – das sind nur einige der Dinge, die Eltern in ihrem Alltag balancieren.

Dabei bleibt oft die Selbstfürsorge auf der Strecke. Gerade jetzt, wo viele Kinder zu Hause betreut werden, fehlt den Erwachsenen oft der Ausgleich zum „Vollzeit-Elterndasein“. Referentin ist Sabrina Wahlster, zertifizierte Stressmanagement-Trainerin und ausgebildete Gewaltpräventionspädagogin mit der Zusatzqualifikation Kinderschutz-Fachkraft für Vereine. Sie gibt Tipps zum Thema Zeitmanagement und Ideen, wie man sich kleine Ruheinseln schaffen und Kraft für den Alltag schöpfen kann. Die Familienhilfezentren des Saarpfalz-Kreises bieten Familien vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten. Eltern haben die Möglichkeit, ambulante Beratungsangebote wie die Entwicklungspsychologische Beratung, Elternkurse, allgemeine Beratung in Erziehungsfragen sowie im Rahmen der Frühen Hilfen Unterstützung beispielsweise durch Familienhebammen in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus bieten die Familienhilfezentren weiterführende Hilfen zu Erziehung wie Sozialpädagogische Familienhilfe und Erziehungsbeistandschaft an.

Der Vortrag „Stressmanagement für Eltern“ findet im Rahmen der Angebote des Familiengutscheins des Saarpfalz-Kreises statt und wird aufgrund der Corona- Kontakt-Beschränkungen online veranstaltet.