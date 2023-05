Heimatgeschichtliches aus der Saarpfalz August Ferdinand Culmann in der Paulskirche

Der 18. Mai vor genau 175 Jahren: 382 Männer halten an diesem Donnerstag in größter Feierlichkeit Einzug in die Frankfurter Paulskirche. Es sind die Abgeordneten des ersten frei gewählten Parlaments für Deutschland. Die Aufstände zwei Monate zuvor, die als „Märzrevolution“ in die Geschichte eingehen sollten, hatten diese Wahlen möglich gemacht, ja erzwungen. Die Aufgabe der offiziell insgesamt 585 Mandatsträger: Sie hatten eine demokratische Verfassung zu formulieren. Zudem war es Ziel, die Zersplitterung in 38 Staaten zu beenden und ein geeintes Deutschland zu schaffen.