Europäischer Kulturpark Viele Projekte sollen angegangen werden

Im Anschluss an die Tourismusstudie soll eine umfassende Kommunikationsstrategie für den gesamten Europäischen Kulturpark aufgebaut werden. Das beinhaltet auch mit der Vorstellung aufzuräumen, es gäbe zwei Kulturparks – einen auf der französischen und einen auf der deutschen Seite. Ursprünglich hatten beide Seiten unterschiedliche thematische Ausrichtungen gewählt, was sich in ihren Benennungen widerspiegelt: Archäologischer Park auf Französisch, Kulturpark auf Deutsch. „Der Europäische Kulturpark Bliesbruck-Reinheim soll zukünftig aber als eine Einheit wahrgenommen werden. Als eine Einheit im Kleinen, wie wir sie in Europa im Großen sehen und unterstützen müssen. EU-Bürgerinnen und Bürger haben die Freiheit, überall in Europa zu leben und zu arbeiten – und beeindruckende Projekte wie den Europäischen Kulturpark zu realisieren. Das ist sicher auch ein Aspekt, der Europa so faszinierend macht und den Wert einer starken EU sollten wir uns auch immer vor Augen halten. Ich freue mich auf den Dialog und die gemeinsame Arbeit mit den Partnerinnen und Partnern von Vita Futura Bliesbruck-Reinheim und ich bin überzeugt, dass wir für unseren Europäischen Kulturpark noch vieles erreichen werden“, betont Gallo.