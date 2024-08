Wochenendprogramm Im Kulturpark heißt es Vita Romana

In der römischen Villa von Reinheim erhalten die Besucher nicht nur Einblicke in das Leben der Soldaten, etwa durch Verteidigungsübungen und Angriffe der einzelnen Lager, sondern auch in das antike Handwerks-, Unterrichts- und Badewesen. An den Ständen der Reenactment-Darsteller wird gezeigt, wie in der damaligen Zeit genäht, gewebt und gesponnen wurde. Auch die Kunst des Färbens von Stoffen mit natürlichen Zutaten wird anschaulich erklärt. Interessierte Besucher können an den Vorführungen teilnehmen oder sich selbst im antiken Handwerk ausprobieren.