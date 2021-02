Kostenpflichtiger Inhalt: Virtueller Jahresempfang : Ronald-McDonald-Haus lädt zum virtuellen Empfang

Homburg (red) „Verlernen wir nicht zu tanzen“ ist das Motto des virtuellen Jahresempfangs des Ronald-McDonald-Hauses in Homburg am Donnerstag, 25. Februar, 18 bis 19 Uhr. „Wie immer wird im Fokus stehen, wie wir im vergnagenen Jahr Familien schwer kranker Kinder unterstützen konnten, denn ein Ort der Geborgenheit war 2020 für sie wichtiger denn je“, heißt es in der Mitteilung.