Schlaue Bienen Bienen und Hummeln sind intelligente Wesen

Wie intelligent sind Bienen? Was machen sie instinktiv, wie schnell passen sie sich an neue Gegebenheiten an? Wie kann man Intelligenz bei einem Tier nachweisen, das nur wenige Wochen lebt? Der Biologe Lars Chittka forscht auf den Gebieten der Evolutions- und Verhaltensbiologie. Sein spezielles Interesse gilt Modellen der Insekten-Pflanzen-Interaktion, insbesondere der Intelligenz von Bienen und Hummeln.