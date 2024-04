Verleihung der Pflegemedaille „Es ist unser Leben, unsere Bestimmung“

Die Überraschung ist den beiden Männern dann auch wahrlich gelungen. Klaudia Müller-Weiffenbach freute sich sehr über diese besondere Ehre, zeigte sich gerührt und dankbar. Sehr dankbar ist auch Eric, der in seinem Alltag auf die Unterstützung seiner Eltern angewiesen ist und sehr wohl weiß und anerkennt, was diese leisten. Klaudia Müller-Weiffenbach steht zudem ihrem Sohn im Beruf täglich drei Stunden als Arbeitsassistenz zur Seite. Sie ist also ein bekanntes Gesicht in der Kreisverwaltung des Saarpfalz-Kreises, wo Eric seine Ausbildung absolvierte und mittlerweile in der Kämmerei angekommen ist. Klaudia Müller-Weiffenbach ermöglicht Eric, der als Frühchen zur Welt kam und als Heranwachsender schon früh auf einen Rollstuhl angewiesen war, eine gewisse Routine und Regelmäßigkeit im Berufsleben. „Das ist unser Leben, unsere Bestimmung und hierzu gibt es auch keine Alternative. Mir ist es nie in den Sinn gekommen, die Pflege an Dritte abzugeben, wenn es auch für uns alle nicht immer leicht ist. Und solange ich fit und gesund bin, werde ich mich kümmern. Ansonsten sind wir eine Familie wie viele andere auch, mit Diskussionen und Auseinandersetzungen auf der einen Seite und Spaß und Lebensfreude auf der anderen“, bemerkte die 66-Jährige eher bescheiden, wie es abschließend heißt.