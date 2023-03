Psychosoziale Projekte Saarpfalz Demenz und die Herausforderungen

Noch sieht es etwas trist aus, das kleine Blumenbeet an der Kaiserslauterer Straße hinter der Jugendherberge und in der Nähe des Homburger Stadtparks. Doch schon bald sollen dort mehr als 100 Vergissmeinnicht-Blumen, ins Beet gebracht vom städtischen Gärtnermeister Stephan Landwehr und seinen Mitarbeitern, mit ihren Blüten auf eine Krankheit hinweisen, die in vielerlei Hinsicht für Betroffene und Angehörige eine schwere Belastung darstellt. Und so ist schon jetzt, bevor die Blumen blühen, auf einem Schild mitten im Beet zu lesen: „Demenz geht uns alle an!“