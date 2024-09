Eine-Welt-Laden in Homburg Weltweit werden Projekte unterstützt

Der Verein „Miteinander-füreinander“, der ehrenamtlich den Eine-Welt-Laden in der Saarbrücker Straße in Homburg betreibt, hat in den mehr als 30 Jahren seines Bestehens über 360 000 Euro an Spendengeldern für förderungswürdige Projekte weltweit bereitgestellt. Der Vereinsvorsitzende Gustl Altherr betonte, dass es sich bei den Spenden um Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe handelt, nicht um Almosen. Das Geld stamme aus dem Gewinn des Weltladens und Mitgliedsbeiträgen. Seit der letzten Generalversammlung konnte der Verein neun neue Mitglieder gewinnen.