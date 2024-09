Abschied nehmen von den „Käskuchen“ Uwe Grub von der Jugendverkehrsschule Bexbach geht in Rente

Alle guten Dinge enden irgendwann – im Fall von Uwe Grubs Engagement an der Jugendverkehrsschule in Bexbach dauerte es rund 20 Jahre. Zum 30. September geht der 63-Jährige in Rente an der „schönsten JVS des Saarlandes weltweit“, wie er scherzt. Begonnen hat der Polizist dort Ende 2003 und seine Funktion als Verkehrssicherheitsberater viermal um je ein halbes Jahr „verlängert“.