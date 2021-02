Benefizaktion : Spende auch ohne Weihnachtsmarkt

Auch ohne Weihnachtsmarkt konnten die Bexbacher Unternehmer Ludwig Feix (Zweiter von links) und Peter Hauser 46 100 Euro an Spenden einsammeln. Überreicht wurden die Schecks an Ina Ruffing (links) und Evelyn Lill. Foto: Sebastian Dingler

OberBexbach Seit vielen Jahren gibt es den Weihnachtsmarkt am Stockwäldchen in Oberbexbach, bei dem Geld für kranke Kinder gesammelt wird. Im Coronajahr 2020 musste er zwar ausfallen, dennoch kamen durch Spenden 46 100 Euro zusammen.

Vor 18 Jahren hatten in Oberbexbach fünf Unternehmer die schöne Idee, mittels eines Weihnachtsmarktes Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Der Markt fand immer auf dem Firmengelände von Ludwig Feix statt und nannte sich karitativer „Weihnachtsmarkt am Stockwäldchen“. Natürlich fiel er Im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer.

Das war aber kein Grund für die Unternehmer, keine Spenden einzutreiben. Denn neben dem Umsatz aus dem Weihnachtsmarkt hatten in den Jahren zuvor immer auch die Spenden von Firmen und Privatpersonen zur Gesamtsumme beigetragen. Und diese konnten ja auch unter Coronabedingungen eingesammelt werden, natürlich mit der Einschränkung, dass es wegen der Pandemie manchen Firmen nicht so gut ging.

„Uns war von vorneweg klar, dass wir uns nicht von dem Coronawahnsinn beeinflussen lassen“, sagte Hauser zur Einleitung. Letztes Jahr habe man zwar noch 70 000 Euro spenden können, die Summe konnte natürlich nicht wieder erreicht werden. Aber mit dem diesjährigen Aufkommen habe man immerhin die halbe Million an Spenden insgesamt über all die Jahre erreicht.

Feix erklärte, man wolle die Idee des Weihnachtsmarktes mit den Spenden an die kommenden Generationen weitergeben. Nie hätte er gedacht, dass sich das Ganze in den letzten 18 Jahren so positiv entwickeln würde. „Es ist für uns eine Genugtuung und macht uns stolz. Der Höhepunkt der Aktion ist die Spendenübergabe. Wir freuen uns immer, wenn wir die Gesichter von Evelyn und Ina sehen.“ Hauser erzählte davon, wie ihn die Schilderungen von Evelyn Lill zum Spendensammeln motiviert hatte. Lills Tochter leidet an Mukoviszidose, habe aber im Gegensatz zu vielen anderen „ein tolles Jahr 2020“ gehabt – weil bei ihr das neue Medikament Kaftrio gut wirke.