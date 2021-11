Bepflanzung unter der Stromtrasse : Es wächst wieder nach dem Kahlschlag

Katrin Lauer, Alban Haubert und Bernd Lambert (v.l) bei der Bepflanzung unter der Stromtrasse nahe der Beeder Fischerhütte. Foto: Christine Maack

Beeden Alles war abrasiert unter der Stromtrasse in der Mastau - das war hässlich und gerade für Bodenbrüter äußerst schädlich. Aber es ist keine Umweltkatastrophe. Sondern eine Mahnung, diese Arbeiten künftig abzusprechen.

Katrin Lauer, die Ortsvertrauensfrau (Grüne) von Beeden, ist jetzt schon etwas beruhigter als sie es vor sieben Wochen noch war: „Ich dachte, mich trifft der Schlag, als ich sah, was hier unter den Stromtrassen in der Mastau angerichtet worden war.“ Eine Firma aus dem Nordsaarland hatte im Auftrag der Pfalzwerke gehandelt und Ende September den regelmäßigen Schnitt unter den Überlandleitungen, die auch durch geschützte Naturräume führen, vorgenommen.

Allerdings hatte sie ihren Auftrag ziemlich gründlich ausgelegt und mit neuem Gerät nicht nur einen Schnitt vorgenommen, sondern auf einer Breite von etwa 20 Metern unter den Stromtrassen einen kompletten Kahlschlag angerichtet, also Gehölze total abrasiert und noch vor Ort gleich zu Rindenmulch verarbeitet.

Das sah im ersten Moment in der Tat fürchterlich aus, es gab Strafanzeigen gegen die Pfalzwerke vom BUND, vom Nabu, von den Grünen und von mehreren privaten Naturschützern. Die Pfalzwerke, so Katrin Lauer, hätten sich der Sache angenommen und „sich bewegt“. Das sieht jetzt so aus, dass die Firma aus Braunshausen, die den Kahlschlag angerichtet hat, sich verpflichtet hat, 300 verschiedene Gehölze zu besorgen, die in der vergangenen Woche sorgfältig eingepflanzt wurden. Darunter Weißdorn, Hartriegel, Schlehen, Pfaffenhütchen und Wildrose.

Katrin Lauer hatte zum Pflanztermin eingeladen, mit dabei auch der Jagdpächter Bernd Lambert, dessen Bruder mehrere angrenzende Felder in diesem Bereich gehören, und Alban Haubert von der gleichnamigen Firma in Braunshausen. Er hatte die Sträucher von einer Gärtnerei im Nordsaarland mitgebracht, „die sind von ordentlicher Qualität mit feinen Wurzeln“, lobte Katrin Lauer, „nun hoffen wir, dass sie bald anwachsen“.

Das Problem sei vor allem, „dass die wichtigen Schutzgehölze verschwunden sind“, sagt sie, „diese Gehölze brauchen die Tiere, um sich sicher zu fühlen“. Auch Jäger Bernd Lambert bedauerte den Kahlschlag, sieht das Ganze aber eher praktisch: „Sobald Licht drankommt, wächst hier sofort wieder alles hoch.“ Nun hofft er, dass die Wildschweine nicht die sorgfältig gepflanzten Sträucher wieder ausgraben, um an Nahrung zu kommen, „die sind ja erfreut, wenn jemand für sie schon mal ein Loch gebuddelt hat“.

Hasen und Fasane könnten sich mit der plötzlichen Lichtung arrangieren, sagt er, „aber für Rehe wird es im Winter unangenehm, vor allem, wenn hier Menschen herumspazieren. Dann gehen sie hoch, springen in Panik über die Lichtung und verbrauchen dabei mehr Energie, als sie zu sich nehmen können, so dass sie womöglich verhungern“. Also ist auch der Mensch das Problem, was Katrin Lauer bestätigt: „Ich habe nichts dagegen, wenn Spaziergänger sich eine Einkaufstüte mit Schlehen, Hagebutten oder Holunder füllen, um Marmelade zu kochen. Aber es ist sehr ärgerlich, wenn ich sehe oder höre, dass es Leute gibt, die sich einen ganzen Anhänger mit abgeschnittenen Holunder- oder Schlehensträuchern voll machen. Das geht gar nicht.“

Vor allem die ohnehin scheuen Schwarzstörche, auf die man in Beeden besonders stolz ist, sollten nicht aufgeschreckt werden. Bernd Lambert und Katrin Lauer wollen jetzt dafür sorgen, dass Pfade durchs Unterholz ebenfalls zugepflanzt werden, „damit die Leute nicht überall durchrennen, wo sie nichts verloren haben“.

Und was ist mit der Trasse? „Ich denke, es ist jetzt auch mal gut, der Schaden wird behoben, und die Firma Haubert wird so etwas ganz bestimmt nicht wiederholen“, meint die Beeder Ortsvertrauensfrau. Auch die Pfalzwerke seien durch diesen Vorfall sensibilisiert und haben zugesagt, künftig darauf zu achten, dass Kahlschläge nicht wieder vorkämen. Und noch etwas sehen Lauer und Lambert positiv: „Dieser Vorfall ist eine Mahnung, dass wir künftig mehr auf das Trassenmanagement achten müssen. Das betrifft die gesamte Biosphäre.“ Es sei angedacht, dass eine Regionalgruppe in der Biosphäre sich näher mit der Pflege unter den Stromtrassen beschäftige, denn die Biodiversität hänge auch davon ab, hier „mit Sinn und Verstand“ vorzugehen.

300 Sträucher aus heimischer Erde brachte Alban Haubert an die Stromtrasse, um den Schaden zu beheben, darunter Schlehe, Weißdorn, Wildrose. Foto: Christine Maack

Katrin Lauer Foto: Christine Maack

So sah es Ende September unter der Stromtrasse aus. Doch inzwischen ist schon wieder viel nachgewachsen. Wenn die neuen Sträucher erst anwachsen, wird hier hoffentlich nie wieder ein Kahlschlag stattfinden. Foto: Anslinger /SZ/Anslinger/SZ