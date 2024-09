Urologie muss neu besetzt werden Ära am Uniklinikum Homburg geht zu Ende – wer tritt Professor Stöckles großes Erbe an?

Homburg · Vielen Menschen hat Professor Michael Stöckle am Uniklinikum Homburg geholfen: mit einer neuen Niere, mit einer erfolgreichen Prostata-Behandlung oder mit einer schonenden OP mithilfe eines Roboters. Nun geht er in den Ruhestand. Die Suche nach einem Nachfolger in der Urologie gestaltet sich schwierig

03.09.2024 , 16:57 Uhr

Die Homburger Urologie gehörte zu den ersten Abteilungen, die die modernen OP-Roboter einführten. Hier zeigt der Leiter der Urologie, Professor Michael Stöckle (links), wie man mit dem Roboter ultrafeine und millimetergenaue Operationen ausführen kann. Foto: Christine Maack