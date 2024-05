Herz-Kongress an der Uniklinik Homburger Mediziner informieren über Bluthochdruck

Homburg · In Homburg findet am 25. Mai erstmals nach Corona wieder ein großer Herz-Kongress statt. Dabei geht es auch um Bluthochdruck. Experten informieren, worauf man achten soll. Am 21. Juni wird zudem ein großer Informationsabend zu Hochdruck-Krankheiten veranstaltet.

23.05.2024 , 14:01 Uhr

Den Blutdruck zu kontrollieren, ist keine große Sache. Es ist sehr wichtig, Hochdruck frühzeitig zu erkennen. Foto: dpa/Bernd Weissbrod