Ausbildung am Uniklinikum in Homburg Von der Notfall-Station bis zum Frühchen-Bett

Homburg · Das Interesse an Gesundheitsberufen ist groß, das zeigte die Ausbildungsmesse am Uniklinikum. Die Gesundheitsschulen sind vielseitig, und dass sie an ein medizinisches Hochleistungszentrum angedockt sind, macht sie sehr attraktiv. Die einhellige Meinung: Hier lernt man eine ganze Menge.

14.03.2024 , 13:37 Uhr

Hannah, Ali, Sarah und Diana sind am Ende ihres zweiten Ausbildungsjahres und lieben ihren Beruf. Alle vier können sich nicht Schöneres vorstellen. Und wenn sie mal verreisen wollen? Auch auf Kreuzfahrtschiffen und in den großen Kliniken dieser Welt sind Pflegekräfte willkommen. Also ein Beruf mit vielen Facetten und schönen Aussichten. Foto: Christine Maack