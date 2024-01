Eröffnung am 10. Januar Wie ein neues Studienzentrum die medizinische Forschung am Uniklinikum Homburg revolutionieren soll

Homburg · Am Uniklinikum wird am 10. Januar das Klinische Studienzentrum eröffnet. Es geht auch darum, wie Patienten an klinischer Forschung teilnehmen und die Wissenschaft voranbringen können.

07.01.2024 , 21:18 Uhr

Klinische Studien sind aufwändig und gehen oftmals über Jahre. Aber auf lange Sich lohnt sich der Aufwand, denn nur mit klinischen Studien lassen sich die Wirksamkeit neuer Medikamente oder neuer Therapien auch belegen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Neue Erkenntnisse in der Medizin bekommt niemand im stillen Kämmerlein. Es forscht auch niemand alleine vor sich hin und hat plötzlich einen Geistesblitz. Das mag vor 150 Jahren noch so gewesen sein, aber wäre heute gar nicht mehr möglich. Zu kompliziert, zu aufwändig, zu teuer ist die Forschung geworden, als dass jemand noch ohne diesen Apparat auskäme.