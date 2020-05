Unfall bei St. Ingbert : Streit während der Fahrt eskaliert - zwei Leichtverletzte

St. Ingbert Ein Streit unter zwei Männern hat am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 244 bei St. Ingbert geführt.

Ein Streit unter zwei Männern hat am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 244 bei St. Ingbert geführt. Dabei landete der VW Touran mit den beiden Insassen in der Böschung am Fahrbahnrand. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Männer, 51 und 46 Jahre, aus St. Ingbert dabei leicht verletzt.