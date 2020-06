Gefährlicher Eingriff : Unbekannter hebelt zwei Gullideckel aus

Homburg In Homburg hat ein Unbekannter zwei Gullideckel ausgehebelt und auf die Fahrbahn gelegt.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag, 18. Juni, gegen 6.45 Uhr, in der Spandauer Straßé in Homburg zwei gegenüberliegende Gullideckel ausgehoben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, legte er anschließend die Deckel neben die Schächte auf die Fahrbahn.