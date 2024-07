Großeinsatz für den Notfall in Homburg Große THW-Übung auf den Gleisanlagen bei Thyssenkrupp Gerlach

Wenn es darum geht, mit großer Professionalität und dem Einsatz von Technik Katastrophensituationen zu begegnen, Menschen zu retten und Leben zu schützen, kommt man bei den sogenannten Blaulichtdiensten um das Technische Hilfswerk (THW) nicht herum. Die Männer und Frauen „in Blau“ gehören damit als Bundesbehörde mit ehrenamtlichen und hauptamtliche Kräften zu denen, die in Zusammenarbeit mit anderen Diensten und Organisationen im Zivil- und Katastrophenschutz zum Einsatz kommen – so bei Naturkatastrophen unterschiedlichster Ausprägung weltweit, in Deutschland aktuell aber auch als Unterstützung bei der laufenden Fußball-Europameisterschaft und auch im Homburg immer wieder, so nicht selten als technische Unterstützung bei Großveranstaltungen.