Vor über 100 Jahren Die Kultur der Gasthäuser vor über 100 Jahren

Im Laufe des nächsten Monats wird das in der Gemeinde Webenheim an der Straße von Zweibrücken nach Saargemünd, eine Viertelstunde von Blieskastel gelegene Gasthaus ‚Zum Goldenen Löwen‘ versteigert werden“: Ende Januar 1845 erschien diese Annonce im „Zweibrücker Wochenblatt“, der damals in der saarpfälzischen Region verbreiteten Zeitung. Die nachfolgende Beschreibung des Lokals steht quasi exemplarisch für die Ausstattung und Ausmaße einer gediegenen Gastronomie im 19. Jahrhundert. Über sieben Zimmer verfügte die Herberge – „worunter fünf heizbare“ waren.