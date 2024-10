Heimatgeschichtliches aus der Saarpfalz Drakonische Strafen und grenzenlose Jagd

Wer den Wildzaun aus Muthwillen oder Dieberey beschädigt, soll auf unbestimmte Zeit zum Schubkarren condemniert (verurteilt) werden“, „Wer ein Thor am Wildzaun offen stehen lässt, soll mit derjenigen Strafe belegt werden, die auf dem dabey stehenden Placat bestimmt ist“, „Wer von denen zum Wildzaun bestimmten Nägeln etwas entwendet, soll um zehn Reichsthaler gestraft werden, und wenn er die Strafe nicht zahlen könnte, solche mit zweymonatlicher Schubkarrenarbeit abbüßen“: Drakonische Konsequenzen erwarteten jene Untertanen im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken, die auch nur ansatzweise der Jagdleidenschaft ihres Landesherrn in die Quere kamen. Vor allem auf den Schutz des „Wildzauns“ legten die beiden Herzöge Christian IV. (1722-1755) und sein Nachfolger Karl II. August (1746-1795) größten Wert. Als „Carl, Pfalzgraf“ erließ Letzterer am 4. August 1785 auf seinem Schloss „Carlsberg“ bei Homburg eine „Forstordnung“, die 120 Paragrafen mit vielen Unterpunkten umfasste und die selbst für kleinste Vergehen unnachgiebige Ahndung vorsah. Wer „in den Schubkarren“ verurteilt wurde, dem drohte oft lange und harte Zwangsarbeit.