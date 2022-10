Handball-Saarlandliga : TV Niederwürzbach feiert den vierten Sieg in Serie

Florian Caprano (links) vom TV Niederwürzbach und Benedikt Neufang von der HSG Ottweiler-Steinbach im Kampf um den Ball. Foto: Jochum/SaarSport News

Niederwürzbach/St Ingbert/Homburg Handball-Saarlandliga: Niederwürzbach schlägt Ottweiler-Steinbach deutlich. St. Ingbert verliert. Oberligist Homburg bleibt Spitze.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lucas Jost

Der TV Niederwürzbach setzt seinen Lauf in der Handball-Saarlandliga fort. Am Samstag fuhr der TVN im fünften Saisonspiel seinen vierten Sieg ein. Seit der knappen Auftaktniederlage beim verlustpunktfreien Titelaspiranten HSG Völklingen (28:31) ging Niederwürzbach stets als Gewinner vom Feld.

In der Seminarsporthalle in Ottweiler dominierte der TVN die Partie gegen die HSG Ottweiler/Steinbach nach der Pause und siegte mit 35:22. Dabei war die Partie in Halbzeit eins gar keine so klare Angelegenheit. Nach ausgeglichener Anfangsphase setzten sich die Gäste zwar zunächst auf vier Tore ab (13:9, 23. Minute). Beim Seitenwechsel war die HSG beim Stand von 12:14 aus ihrer Sicht aber wieder bis auf zwei Tore dran.

Nach dem Seitenwechsel schrumpfte der Vorsprung der Gäste sogar zunächst auf ein Törchen, doch dann sorgte Niederwürzbach mit einem 7:1-Lauf für klare Verhältnisse. Am Ende sprang mit 35:22 der höchste Saisonsieg heraus. Torgarant für die Gäste war Rückraumspieler Nils Lauer, der zwölf Treffer erzielte. Insgesamt traf Lauer in dieser Spielzeit in fünf Partien schon 42 Mal ins Schwarze.

Überhaupt ist der TVN aktuell das torhungrigste Team der Klasse. 166 Treffer in fünf Partien sind Ligabestwert. Mit 8:2 Punkten belegt Niederwürzbach nun den geteilten dritten Tabellenplatz. Der TVN empfängt am kommenden Samstag um 19 Uhr den amtierenden Vize-Meister HSG TVA/ATSV Saarbrücken.

Eben gegen diese Saarbrücker verlor der HC St. Ingbert-Hassel am Samstag auswärts mit 33:37 (14:18). Aus einer rasanten Partie in der Rastbachtalhalle ging St. Ingbert trotz zehn Toren von Rückraumspieler Michael Bauer als Verlierer hervor. Der HC belegt mit sechs Punkten Tabellenplatz sechs. Am kommenden Wochenende hat er spielfrei.

Der TV Homburg hat sich derweil am Samstag in der Handball-Oberliga beim HV Vallendar durchgesetzt. Der Titelaspirant gewann mit 30:26 (17:10) und bleibt mit 13:1 Zählern Tabellenführer – hat aber eine Partie mehr ausgetragen als der noch verlustpunktfreie SV 64 Zweibrücken (12:0). Am kommenden Samstag um 18.30 Uhr empfängt der TVH den Dritten der vergangenen Saison, den TV Offenbach zum Heimspiel (Bericht folgt.).