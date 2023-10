Heimatgeschichtliches aus der Saarpfalz Türstürze und andere regionale Spezialitäten

Lebendiges Straßenbild durch Wechsel von Giebel und Traufenbildung. Zwischenbauten verschiedener Art, Bäume, Dungstätten, Zäune und Materialbogen. Lockere Bauweise. Links frühe Form eines Lokus, am Mist gelegen, dahinter Schweinestall mit Futterküche. Auf der rechten Seite am Giebel Backofen. Der Eigentumsabgrenzung dient der Staketenzaun“: So beschrieb Hermann Keuth, ehemals Leiter des Saarbrücker Heimatmuseums und in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg als Landeskonservator zuständig für die Denkmäler und ihre Pflege im Saarland, ein Ortsbild, wie er es in den 1930er-Jahren im Bliesgau-Dorf Böckweiler vorgefunden hatte.