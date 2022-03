Polizei Homburg sucht Zeugen : Trickdieb schlägt in Homburg und Blieskastel zu

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Homburg/Blieskastel Am Montag (28. März) ist es gegen 10.30 Uhr sowohl auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Einöd, als auch auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes in Homburg, zu Trickdiebstählen gekommen. Jeweils bettelte der Täter die Geschädigten zunächst um Kleingeld an.

Als die ihre Geldbörsen hervorholten, griff der Täter in einem unbeobachteten Moment in die Geldbeutel und entwendete das im Scheinfach befindliche Bargeld.

Am gleichen Morgen gegen 10 Uhr, war es bereits in der Kardinal-Wendel-Straße in Blieskastel zu einem gleichgelagerten Fall gekommen, wobei es aber beim Versuch blieb. Auch hier wurde eine bislang unbekannte Geschädigte um Kleingeld angebettelt. Aufgrund einer einschreitenden Passantin kam es nicht zur Vollendung des Diebstahls und der Täter flüchtete.

Derzeit geht die Polizei von ein und demselben Täter aus. Dieser wird beschrieben als Mann im Alter von etwa 45 Jahren, etwa 1,80 Meter groß, mit schwarzen Haare. Zu den Tatzeitpunkten war er dunkel gekleidet.