Unternehmen starten in die digitale Zukunft Herausforderungen der Transformation

Transformation und Digitalisierung sind zwei Begriffe der Moderne, die nicht jedem ein gutes Gefühl verschaffen. Nicht selten geht die Angst vor einschneidenden Veränderungen zum Negativen damit einher. Dass man sich diesen beiden Herausforderungen aber durchaus erfolgreich stellen kann, beweist der Buchholz-Fachinformationsdienst (BFD) mit Sitz in Bexbach. Als Schnittstelle zwischen Verlagen und Geschäftskunden im Bereich von Fachliteratur hat man in den zurückliegenden Jahren und mit einiger Weitsicht das Unternehmensportfolio in weiten Teilen auf digitale Angebote umgestellt und sich so den Marktansprüchen entsprechend transformiert.