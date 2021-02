Verbrauchertipp : Wie man sich in Corona-Zeiten richtig ernährt

Gerade in Zeiten von Corona, wenn es häufig an Bewegung fehlt, ist richtiges Essen umso wichtiger. Foto: dpa-tmn/Andreas Drouve

Homburg Übergewicht ist oft Folge von Bewegungsmangel und ungesunder Ernährung. Feste Essenszeiten und ein Wochenspeiseplan können helfen, ohne zusätzliche Pfunde durch das Home-Office zu kommen. Kinder dürfen bei der Planung und Zubereitung der Mahlzeiten gerne eingebunden werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Verbraucherzentrale des Saarlandes.

Home-Office, Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen – das Leben in Corona-Zeiten ist hart geworden und beschränkt sich überwiegend auf die eigenen vier Wände. Die soziale Isolierung und fehlende Freizeitbeschäftigung wirken sich in vielen Familien auf das Essverhalten aus, wie eine Studie des Else-Körner-Fresenius-Zentrums für Ernährung herausgefunden hat. Zusammenfasst heißt das: weniger Bewegung, mehr Süßigkeiten.

Viele der in der Studie Befragten sagten, zwischendurch häufiger Snacks gegessen zu haben. Diese enthalten jedoch viel Zucker, Fett und Salz. In Kombination mit Bewegungsmangel zeigt die Waage dann schnell ein paar Pfunde mehr an. 28 Prozent der Erwachsenen haben laut Studie deutlich an Gewicht zugelegt. Fast vierzig Prozent der Eltern gaben an, dass ihre Kinder sich in der Corona-Zeit weniger bewegen. Besonders betrifft das Jungen im Alter von zehn bis vierzehn Jahren.