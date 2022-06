Verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung : Macht uns ein Label zu umsichtigen Käufern?

Was liegt uns am Tierwohl? Die Kennzeichnung der Haltungsform von Tieren soll gesetzlich vorgeschrieben werden. Foto: dpa/Boris Roessler

Homburg/St. Ingbert Bislang war die Angabe zur Haltungsform von Tieren auf Lebensmitteln freiwillig. In absehbarer Zeit soll die Angabe in Deutschland Pflicht werden. Doch wie sehr beeinflusst ein solches Label die Kaufentscheidung? Die SZ hat in Homburg nachgefragt.