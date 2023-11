Ausflüge mit Tierbeobachtungen Von der Fledermaus bis zum Rothirsch

Homburg/Saarpfalz-Kreis · Wenn erst einmal die Weihnachtsmärkte so richtig losgehen, ist es kein Problem mehr, ein paar schöne Ausflugs-Ziele für die ganze Familie zu finden. Dann ist in der Großregion einiges los, von romantischen bis kinderfreundlichen, von mittelalterlichen bis zu den Winzer Weihnachtsmärkten kann man sich aussuchen, was man am liebsten mag.

17.11.2023 , 05:00 Uhr

Über den Fledermausweg geht es zum Eingang des „Schacht 700“. Durch den Eingang hindurch gelangt man auf einen Gitterweg, der immer weiter in den Schacht hineinführt. Dort findet man die Fledermäuse. Foto: Dominik Ketz

Auch die Spezialitäten, die man an verschiedenen Orten probieren kann, sind unterschiedlich, von Lyoner bis Gyros, von Leberknödel bis Schwenker. Aber bis es so weit ist, muss man sich noch ein bisschen gedulden, denn es gibt noch ein paar Trauertage im November, die man abwarten sollte, bevor man dann in die gemütlich-besinnliche Adventsstimmung übergeht.