In diesem Jahr wieder mit der großen Eisenbahn : Endlich wieder Weihnachtsdorf in Homburg

Homburg Es ist wieder soweit: Nach zwei Jahren Pause kommt das Weihnachtsdorf zurück auf den Christian-Weber-Platz. Und damit auch die Besucher.

Seit Mittwoch dreht sich auf dem Homburger Christian-Weber-Platz wieder alles rund um das große Weihnachtsdorf. Nahtlos im Anschluss an den Homburger Nikolausmarkt wird und will Veranstalter Thorsten Bruch bis Freitag, 30. Dezember, ein Weihnachts- und Winterspektakel bieten. Mitten drin natürlich wieder die große Eisbahn. An allen Tagen bis dahin ist geöffnet, einzig an den beiden Weihnachtsfeiertagen ist das Dorf geschlossen. Bis zum Ende des Jahres steht die Homburger Innenstadt also nach zwei Jahren Pandemiepause wieder ganz im Zeichen des großen Hüttendorfes an der Talstraße.