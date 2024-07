Saarpfalz-Kreis und das Hambacher Fest Von Schwarz-Rot-Gold bis hin zu „Stars and Stripes“

Dass die Veranstaltung am 4. Juli stattfindet, ist dabei kein Zufall: So wird am Gründungstag des in Homburg geschlossenen „Internationalen Bündnisses für Frieden und Zusammenhalt in Europa“ und am zugleich in den USA als Nationalfeiertag begangenen „Independence Day“ die enge, auch historisch bedingte Verbindung der Saar-Pfalz-Region zu den Vereinigten Staaten betont.