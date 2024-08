Ausleihe Termine für die Schulbuch-Ausleihe

Die Ausleihtermine in der Ferienzeit sind an den Schulen wie folgt festgelegt: An der Gemeinschaftsschule Homburg (Robert-Bosch-Schule) am Dienstag, 20. August, von 8 bis 13 Uhr in Raum 1.04; an der Gemeinschaftsschule Homburg Neue Sandrennbahn am Mittwoch, 22. August, von 8 bis 13 Uhr im Saal 1; an der Gemeinschaftsschule St. Ingbert-Rohrbach am Donnerstag, 22. August, von 7.30 bis 13 Uhr im Werkraum mit Zugang über den Eingang an der Rückseite der FGTS; an der Gemeinschaftsschule Blieskastel (Geschwister-Scholl-Schule) am Mittwoch, 21. August, von 7 bis 12 Uhr in Raum 017; an der Gemeinschaftsschule Kirkel-Limbach am Mittwoch, 21. August, von 7.30 bis 12 Uhr in UG 13 mit Zugang über den Schulhof; an der Gemeinschaftsschule Mandelbachtal in Ommersheim am Dienstag, 20. August, von 7 bis 12 Uhr in Raum 105 im Gebäude FGTS; an der Gemeinschaftsschule Bexbach (Galileo-Schule) am Donnerstag, 22. August, von 8 bis 15 Uhr im Musiksaal mit Zugang über den Schulhof; an der Gemeinschaftsschule Gersheim am Freitag, 23. August, von 7 bis 12 Uhr in den Räumen N001 und N003.