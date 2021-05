Tennis : Gastauer macht das Triple perfekt

Bei den Herren gab es in Kirrberg an Tim Gastauer kein Vorbeikommen. Der große Turnierfavorit gewann auch das Endspiel glatt in zwei Sätzen. Foto: Stefan Holzhauser

Kirrberg/Merzig Tennisspieler des TC Mitlosheim gewinnt Turnier in Kirrberg. In Merzig unterliegt ein Weltmeister im Finale.

Ein Tennisturnier auf die Beine zu stellen, ist an sich schon eine organisatorische Herausforderung. In Zeiten einer Pandemie aber ganz besonders. Der TC Kirrberg und der TC Merzig haben es dennoch gemeistert – auch wenn die Turniere lange auf der Kippe standen. „Ganz wichtig war natürlich die Disziplin der Teilnehmer, die sich alle an die Hygiene- und Abstandsregeln gehalten haben. Das Wetter hat ebenfalls mitgespielt. Und dann gab es auch noch viele packende Matches“, freute sich Kirrbergs Vorsitzender Jens Kihm.

Zuschauer hatten das Turnier allerdings nicht verfolgen können – und so feierte der an Position eins gesetzte Tim Gastauer vom TC Mitlosheim seinen Sieg unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Im Finale besiegte Gastauer die Nummer zwei der Setzliste, Lukas Hainer vom TC Winterbach, glatt mit 6:1 und 6:3. Der Mitlosheimer machte damit sein persönliches Triple beim Saarpfalz-Cup perfekt. Er hatte das Turnier bereits 2018 und 2019 gewonnen. Letztes Jahr war die Veranstaltung ausgefallen.

„Der Cup in Kirrberg ist eines meiner Lieblingsturniere. Die Atmosphäre ist hier einfach sehr angenehm. Für mich war das hier der optimale Einstieg in die neue Saison“, sagte Gastauer nach seinem Triumph. „Natürlich fehlt in diesem Jahr ein bisschen die Extra-Motivation. Sonst kommen ja immer sehr viele Zuschauer nach Kirrberg“, ergänzte der Sieger. Trotzdem sei es sehr schön gewesen, endlich wieder in einem echten Wettkampf auf dem Platz zu stehen und um Punkte spielen zu dürfen.