Tennis : Bruderduell beim LK-Turnier des TC Gersheim

Gersheim Das erste Leistungsklassenturnier in der Geschichte des Tennis-Clubs Blau-Weiß Gersheim war ein großer Erfolg. 51 Partien in drei Altersklassen wurden an den neun Spieltagen auf der Anlage im Erzental gespielt.

Bei den Herren 30 siegte Markus Wanner vom Gastgeber Gersheim, der seinen Zwillingsbruder Matthias in einem hochklassigen Endspiel in zwei Sätzen (6:2, 6:1) bezwang. Bei den Herren 40 gelang Mark Braun im Finale ein klarer 6:0, 6:0 Erfolg über Emmanuel Rupp vom TC Saarlouis-Steinrausch. Die Herren-65-Klasse gewann Peter Cervi vom TC Blieskastel. Er besiegte Erich Ternette (TC Niederwürzbach) in zwei Sätzen (6:3, 6:2). Organisationsleiter Hermann Braun freute sich, dass das Turnier so gut eingeschlagen ist. Er kündigte an, dass es im kommenden Jahr etwa zur gleichen Zeit als Abschlussturnier wieder im Turnierkalender stehen wird. Vereinsvorsitzender Markus Wanner kündigte an, dass am Sonntag, 4. Oktober, ab 9.30 Uhr, auf der Anlage die Finalspiele der Kinderclubmeisterschaft in den Disziplinen Klein- und Midfeld sowie Bambini stattfinden werden.Teilgenommen haben insgesamt 37 Kinder.