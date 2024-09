Homburg Tag der Verteidiger der Ukraine

Wenige Tage nach dem Unabhängigkeitstag der Ukraine am 24. August ist der 1. Oktober ein weiterer Nationalfeiertag, der „Tag der Verteidiger der Ukraine“. An diesem Tag, 950 Tage nach Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine am 24. Februar 2022, ehren die Ukrainer die Soldaten, die über die Zeit für die Unabhängigkeit und die territoriale Integrität ihres Landes eingetreten sind. Anlass für Landrat Theophil Gallo in einem Schreiben des Saarpfalz-Kreises an Andrij Sulym, Vorsitzender des Bezirksrates des Partnerkreises Lwiw, sowie an die Bezirksratsvorsitzenden von sieben weiteren Rajons, die dem Homburger Bündnis angehören, deutlich zu machen, dass der Saarpfalz-Kreis sich aller Ukrainerinnen und Ukrainer bewusst sei, die mit großem Mut und tapfer für die Souveränität ihres Landes einstehen.