Aufruf der Veranstalter Beim Tag der offenen Gartentür dabei

Der Verband der Gartenbauvereine Saarland/ Rheinland-Pfalz sucht Gartenbesitzer, die sich an der Aktion „Tag der offenen Gartentür“ beteiligen. Wie Roger Marti, Geschäftsführer des Landesverbandes, mitteilte, wird dieser traditionsreiche Aktionstag im Jahr 2023 sogar an zwei Terminen stattfinden – und zwar am 11. Juni sowie (das ist der offizielle Termin) am 25. Juni, jeweils ein Sonntag. Hintergrund ist, dass der Landesverband der Obst- und Gartenbauvereine in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, „und dies möchten wir auch mit Ihnen feiern“, erklärt Marti.