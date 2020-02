Leserreporter : Am Butterhügel fehlt es an Licht

Am Butterhügel fehlt es an Licht

Bexbach Am Radweg über den Butterhügel zwischen Kleinottweiler und Bexbach fehlt eine Beleuchtung, moniert unser SZ-Leserreporter.

Fahrradfahrer haben es nicht so leicht in Bexbach. Nicht nur, weil die Topographie ihnen hügelauf, hügelab einiges abverlangt. Das Radwegenetz könnte besser ausgebaut sein. Und manchmal sind Wege da, aber der Zustand ist, vorsichtig ausgedrückt, verbesserungswürdig. So wie der rund ein Kilometer lange Radweg über den sogenannten „Butterhügel“ zwischen dem Ortsausgang Kleinottweiler und dem Ortseingang Bexbach, auf den uns Leserreporter Harald Ringhof aufmerksam gemacht hat. Früher war der Weg die Verbindungsstraße zwischen Bexbach und Kleinottweiler, die wurde zwischenzeitlich stillgelegt. Der Weg wird aber immer noch von vielen Bürgern als Fahrrad- oder Fußweg benutzt, zum Beispiel zum Einkaufen, weil er eine Abkürzung zu den Geschäften an der Kleinottweiler Straße/Hochstraße ist, aber auch von Schülern auf dem Schulweg oder Freizeitradlern.