Aufruf an die Leser : Bundesweiter Warntag: Wie ist es bei Ihnen gelaufen?

Am heutigen Donnerstag, 8. Dezember, wird es am späten Vormittag spannend: Denn dann, exakt um 11 Uhr, startet der zweite bundesweite Warntag.

Nicht erst seit Naturkatastrophen wie der Springflut im Ahrtal im Sommer 2021 ist die Bedeutung von funktionierenden Alarmierungssystemen ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Und da scheint es in der Bundesrepublik ziemlich zu hapern: Der erste bundesweite Warntag geriet vor zwei Jahren zu einem Desaster: Viele der Warnsysteme funktionierten nicht, Sirenen blieben stumm, Warnapps wie Nina oder Katwarn zeigten keine Meldungen an oder erst sehr verspätet. Die Bundesregierung bezeichnete den Warntag damals als „fehlgeschlagen“. Die Fehler seien aber aufgearbeitet und in vielen Teilen behoben. Ob das tatsächlich so ist, soll nun getestet werden. Eigentlich sollte der Warntag schon 2021 erneut stattfinden, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben.