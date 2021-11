St. Ingbert unterstützt Flutopfer : „Ich wollte einfach etwas zurückgeben“

Zurück von einem Einsatz im Ahrtal zeigt Ameen Alhosen in St. Ingbert Bilder von seinem Einsatz im Flutgebiet. Foto: Cornelia Jung

St Ingbert/Homburg Seit 2015 lebt der Syrer Ameen Alhosen mit seiner Familie in St. Ingbert. Hier fühlt er sich wohl. Er ist Deutschland für dessen Hilfe dankbar. Nun kann er sich mit seinem Einsatz im Hochwassergebiet im Ahrtal dafür „revanchieren“, wie er erzählt.

Vier Monate ist das folgenreiche Hochwasser im Ahrtal bereits her. Auch weiterhin haben die Menschen dort mit den Folgen zu kämpfen. Fernsehzuschauer und Online-Nutzer ließen die Bilder und Dokumentationen aus dieser Regionen nicht kalt. Viele wollten helfen. Manche haben dieses Vorhaben auch in die Tat umgesetzt. So Ameen Alhosen aus St. Ingbert. Seit etwas mehr als fünf Jahren lebt der Syrer im Saarpfalz-Kreis. Ihm geht es gut, er ist verheiratet und Vater von vier Kindern im Alter von vier bis elf Jahren. Ihn berührten die Berichte aus dem Katastrophengebiet, und er wollte selbst mit anpacken. Im Fernsehen sah er die Zerstörung und verzweifelte Menschen. „Das ist gar nicht gut, was ich da sah. Und ich kann helfen. Ich glaube auch, dass viele Syrer das tun“, sagt er und fühlte sich bei Nachrichten auf Facebook bestätigt.

Denn in einem der dortigen Foren habe er gesehen, dass es eine syrische Gruppe gibt, die im Ahrtal hilft. „Da wurde geschrieben, wenn Sie helfen können, dann melden Sie sich hier“, so der 40-Jährige. Eine Entscheidung fiel schnell, jedoch mit leichten Einschränkungen. Denn der junge Mann ist selbst berufstätig, hat nur an den Wochenenden frei, an denen solch ein Einsatz möglich ist. Sofort nach dem Hochwasser im Juli ging es für die syrische Hilfstruppe ins betroffene Gebiet. Er „stand immer mit dieser Community in Verbindung“, um Hilfsangebote zu koordinieren und Einsatzpläne zu besprechen. Manchmal fuhr er mit anderen im Großraumauto ins Einsatzgebiet, aber einige Male auch mit seinem Privatauto. Freitags ging es hin, sonntags wieder zurück. Übernachtet wurde mit bis zu 70 Mann auf dem Boden einer großen Halle.

Sinzig war das Ziel, eine Stadt am Mittelrhein im Landkreis Ahrweiler. Ein Landsmann von Ameen Alhosen koordinierte „seine“ Helfer. „Alle meldeten sich bei ihm, und wenn wir an einer Stelle fertig waren, ging es an einer anderen Stelle weiter.“ Ihre Hilfe galt grundsätzlich allen Betroffenen, aber der Fokus lag besonders auf Menschen, die sonst keine Hilfe bekommen haben, die keine Versicherung abgeschlossen haben oder aufgrund ihres Alters einfach mehr Zuwendung brauchten.

Und wie hat der St. Ingberter die Situation vor Ort erlebt? „Alles war sehr, sehr kaputt. Es wurden und werden viele Männer für die Hilfe gebraucht. Wir haben viel in Kellern gearbeitet. Die waren voller Wasser. Wir tragen dort alles raus, haben Wände und die Böden sauber gemacht und den Putz abgemacht. Wir waren auch bei einer Familie mit einem Kind, wo bis zu zehn Leute geholfen haben. Das waren allein dort zusammen drei Tage Arbeit. In dieser Zeit hat die Familie oben im Haus gewohnt. Sie haben sich sehr bedankt. Zum Teil haben sie geweint.“ Einige der Einsatzorte kannte er vorher nicht und auch nicht die Schicksale, mit denen er konfrontiert wird. Er freue sich, überhaupt helfen zu können. „Uns wurde 2015 in Deutschland auch geholfen, und ich wollte einfach etwas davon zurückgeben.“

In diesem Zusammenhang erinnerten ihn die Bilder manchmal an seine Heimat, denn auch im Ahrtal sehe es aus wie nach einem Krieg. Ein altes Ehepaar, aus deren Haus die syrischen Helfer kubikmeterweise Schlamm schaufelten, ist ihm in besonderer Erinnerung geblieben. Ihre Verzweiflung, die Tränen und die Fassungslosigkeit darüber, warum solch eine Naturkatastrophe gerade sie und ihren Wohnort trifft.

Ameen Alhosens Frau fühlt mit den Menschen in dieser Region. „Wir reden immer darüber, und auch meine Frau hat geweint, als sie das alles gesehen hat. Sie würde gern helfen, wenn sie nicht auf unsere Kinder aufpassen müsste.“ Dafür hält sie ihrem Mann aber den Rücken für die Hilfe frei.