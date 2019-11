Omas Wissen im Online-Zeitalter : Jetzt geht’s aber ans Eingemachte

Homburg Das Ehepaar Sylvia und Rainer Schumacher aus Homburg hat eine Facebook-Gruppe rund ums Einmachen und Einkochen gegründet. Inzwischen hat die Gruppe 14 000 Mitglieder in der ganzen Welt.

Dass sich heute wieder so viele – auch junge – Menschen fürs Einmachen und Konservieren von Lebensmitteln interessieren, habe wohl mit einem veränderten Ernährungs- und Konsumverhalten zu tun. Wer zum Beispiel über Foodsharing Lebensmittel „rettet“, will sie ja auch sinnvoll verwerten. Da sprechen die Schumachers aus Erfahrung, sie sind selbst Mitglied in der Foodsharing-Gruppe Homburg. Und oft sind die geretteten Mengen zu groß, um sie in kurzer Zeit selbst zu verbrauchen. Aber auch ganz praktische Erwägungen spielen eine Rolle: Wer einkocht, weiß, was im Glas drin ist, ohne Zusatzstoffe – für Allergiker zum Beispiel ein Vorteil. Berufstätige bereiten sich so am Wochenende die Pausen-Mahlzeiten für unter der Woche vor. Selbstversorger verarbeiten die Erzeugnisse aus Garten oder Feld. Camper nehmen ihr Lieblingsessen mit auf Reisen – das sind nur ein paar Beispiele, die das Ehepaar Schumacher aus den Gesprächen in der Gruppe erfahren hat.