Ehepaar Schumacher veröffentlicht Rezeptbuch Da kriegt das Chicorée-Schiff noch ein Segel

Ein neues Rezeptebuch? Gibt’s doch wie Sand am Meer, mag man denken. Das Besondere an diesem, „Einkochen und leckere Küche mit Sylvia“: Es ist verfasst vom Homburger Ehepaar Schumacher – ein weiteres Kapitel einer Erfolgsstory „made in Saarland“: 2018 gründeten Sylvia und Rainer Schumacher eine Facebookgruppe, die denselben Namen trägt wie nun das Rezeptbuch: „Einkochen und leckere Küche mit Sylvia“. Die Gruppe traf offensichtlich einen Nerv, aus kleinen Anfängen sind inzwischen 124 000 Mitglieder geworden. Sylvia Schumacher teilt darin das Wissen ums Einkochen, das sie selbst bei ihrer Mutter gelernt hat. Die Anfragen in der Gruppe waren und sind vielfältig, Anfänger suchen ebenso Rat wie versierte Einkoch-Erfahrene. Die Bandbreite reicht von Ratschlägen zum passenden Equipment über saisonale Einkochideen bis zur Verwertung von aus der Lebensmittelrettung. Marmelade kochen im Sommer, Wurst machen im Winter, es gibt fast nichts, was sich nicht einkochen lässt.