Ehepaar aus Homburg geht unter die Autoren Haltbar gemacht zwischen Buchdeckeln

Homburg · Inzwischen hat die Facebook-Gruppe „Einkochen und leckere Küche mit Sylvia“ des Homburger Ehepaars Schumacher rund 116 000 Mitglieder in aller Welt. Nun gibt es die Einkoch-Tipps von Sylvia Schumacher nicht mehr nur per Facebook und in Zeitschriften, sondern als Buch. Am 27. Mai erscheint ihr Werk „Einkochen leicht gemacht mit Sylvia“.

21.05.2023, 14:24 Uhr

Experten für alles rund ums Einkochen: Sylvia und Rainer Schumacher aus Homburg Foto: Schumacher

Eine ziemliche Erfolgsgeschichte ist die Facebook-Gruppe „Einkochen und leckere Küche mit Sylvia“ des Homburger Ehepaars Sylvia und Rainer Schumacher – aus kleinen Anfängen 2018 wuchs rasant der Zugriff. Erstaunlich viele Leute interessierten sich fürs Einkochen. Ein Thema, das trotz populärer Kochshows, Hochglanz-Kochbücher und einer neuen Food-Begeisterung ein bisschen angestaubt war und in Vergessenheit geraten war.