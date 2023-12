Qualifikation fürs Hallenmasters Warum der Sieger keine Ambitionen hat

Bezirksligist SV Merchingen war beim Karlsberg-Seffersbach-Cup des FC Brotdorf (42 Wertungspunkte) nicht aufzuhalten. Der Außenseiter sicherte sich durch ein 8:7 nach Siebenmeterschießen im Endspiel gegen Verbandsligist SC Bliesransbach völlig überraschend den Sieg. Dabei hatte Merchingen sogar überlegt, nach dem ersten Zwischenrundenspiel nicht mehr anzutreten. Der Grund: Merchingens Alexander Hain hatte sich schwer an der Achillessehne verletzt. „Mittlerweile haben wir leider die Diagnose bekommen, dass die Achillessehne gerissen ist. Alex ist zum Finale wieder in die Halle gekommen. Das haben wir auf dem Feld natürlich mitbekommen – und das hat uns noch mal extra Motivation gegeben“, berichtete SV-Spieler Lars Holbach. Im Endspiel holte Merchingen in der regulären Spielzeit zweimal einen Rückstand auf. In der Verlängerung ging der SVM mit 3:2 in Führung, Bliesransbach glich aber zum 3:3 aus. Im Siebenmeterschießen wurde Sascha Bickelmann, der am Pfosten scheiterte, zum Pechvogel des Verbandsligisten. Im Halbfinale hatte sich Bliesransbach mit 3:0 gegen Landesligist SG Besseringen-Hilbringen durchgesetzt. Merchingen gewann gegen Brotdorf (Verbandsliga) mit 4:3. Die Gastgeber sicherten sich dann durch ein 6:4 gegen Besseringen-Hilbringen Rang drei.