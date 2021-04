Fußball-Verbandsliga : „Spirit“ beim SV Schwarzenbach stimmt

Schwarzenbach Junge Talente verstärken die Mannschaft des Fußball-Verbandsligisten in der kommenden Saison.

Jan Berger ist mittlerweile seit drei Spielzeiten als Trainer für den Fußball-Verbandsligisten SV Schwarzenbach aktiv. Die vorherige Trainerstation des 36-Jährigen war der Landesligist SV Kirrberg. In Schwarzenbach bildet er seit seiner Verpflichtung zusammen mit Marin Dujmovic (32) ein gut funktionierendes Trainer-Duo. Gleich in Bergers erster Saison am Wacken konnte in der Landesliga Ost die Meisterschaft errungen werden.

Die Schwarzenbacher waren nun in der Verbandsliga Nordost angekommen, wo sie sich in der aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochenen Saison 2019/20 als Tabellenachter gleich gut akklimatisieren konnten. Auch der mittlerweile erfolgte Komplettneubau der eigenen Rasenanlage samt kleinem Nebenplatz weckte Hoffnungen auf mehr. Und so waren die Fußballinteressierten aus dem Kreis gespannt, wie es in der aktuellen Spielzeit für den Homburger Vorstadtverein in der zweithöchsten saarländischen Amateurklasse weitergehen sollte.