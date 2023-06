SV Höchen ist Meister der Kreisliga A Bliestal Der Trainer und sein perfektes Drehbuch

„Man hätte das Drehbuch nicht besser schreiben können“, sagte Trainer Daniel Collissy nach seinem letzten Spiel als Trainer des SV Höchen. Denn für den 36-Jährigen endete die Partie am Mittwoch mit der Krönung seiner vierjährigen Amtszeit: Mit einem klaren 3:0 (1:0)-Sieg im Entscheidungsspiel über den SV Bruchhof-Sanddorf sicherte sich Höchen die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A Bliestal und den Aufstieg in die Bezirksliga Ost. Und das alles vor gut 800 Zuschauern. Und ausgerechnet auf jenem Platz, den Collissy nicht nur bestens kennt, sondern wohin er zur neuen Saison als Trainer zurückkehrt: Beim SV Niederbexbach, seinem Heimatverein, übernimmt Collissy die Nachfolge von Spielertrainer Marc Rohde.