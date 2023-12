Bexbacher Traditionsverein mit neuem Vorstand Größere Veränderungen beim Sportverein

Bexbach · Den SV Bexbach gibt es bereits seit 1911, er ist somit einer der großen Traditionsvereine der Region. In all den Jahren gab es dabei natürlich immer wieder einmal in Sachen Vorstand personelle Neuausrichtungen.

28.12.2023 , 18:00 Uhr

Der neue Vorstand des SV Bexbach um den neuen Vorsitzenden René Kessler (Bildmitte, Vierter von links) präsentierte sich. Foto: Stefan Holzhauser

Von Stefan Holzhauser

Zeitenwende beim SV Bexbach: In der Mitgliederversammlung im November wurde ein neuer Vorsitzender gesucht. Der bisherige Amtsinhaber Joachim Horzella hatte bereits bei der vorigen Mitgliederversammlung 2022 angekündigt, nicht mehr darüber hinaus kandidieren zu wollen. Der neue Vereinsvorsitzende ist nun René Kessler. Er kann auf ein starkes Team bauen. Geschäftsführer und Spielausschuss ist Marc Simon. Das Amt des Kassierers übt Benny Ehlert aus. Im erweiterten Vorstand finden sich Konny Glück als Jugendleiter, Thomas Amtmann als Alte Herren (AH)-Leiter, Thomas Leis als Schriftführer sowie als Beisitzer Benny Leis, Philipp Schuler, Peter Krämer und Ralf Wiesner.