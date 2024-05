Die Ursula- und Werner-Schanne-Stiftung Björns Schicksal soll nicht vergessen werden

Vor genau sechs Jahren starb Björn Mertz mit 24 Jahren. Der junge Mann, der aus Homburg stammte, Betriebswirtschaft studieren wollte und beim Wochenspiegel als Medienberater arbeitete, litt an einem sehr seltenen Hirntumor, „der ist so selten, dass wir seit 1995 gerade mal zwei solcher Fälle am Uniklinikum hatten“, erklärt die Neurochirurgin Professor Steffi Urbschat, „zum Vergleich: in der Woche werden bei uns bis zu vier Tumore eingeliefert.“