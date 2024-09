Besondere Aktion im Gymnasium Johanneum Homburg Sternekoch Stefan Marquard kocht in der Schulmensa in Homburg

In der Schule zu Mittag zu essen, gehört für sehr viele Kinder mittlerweile zum Alltag. Sie haben länger Unterricht, der vor allem in den weiterführenden Schulen bis in den Nachmittag reicht. Sie besuchen Ganztagsangebote, ob freiwillig oder verpflichtend, die Eltern arbeiten – dadurch fällt das klassische Familienessen mittags weg. Eine Entwicklung, die längst für viele Alltag ist, aber sie hat ihre Tücken. Denn erstens bleibt in den Schulen nicht überall und immer ausreichend Zeit für die Essenspause, zweitens sind die Geschmäcker verschieden, und die Qualität des Mittagstischs hat schon eine sehr große Bandbreite. Zwar gibt man sich im weiten Rund durchaus Mühe, hat aber gleichzeitig mit diversen Vorgaben und Preisdruck zu kämpfen.